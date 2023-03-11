تشكيل الأهلي – قندوسي أساسي.. تاو وشريف وطاهر يقودون الهجوم ضد صنداونز

السبت، 11 مارس 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمد هاني

في الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- أحمد قندوسي

في الهجوم: بيرسي تاو- محمد شريف- طاهر محمد طاهر

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا صنداونز
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