رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا: سنلعب من أجل تصحيح المسار أمام صنداونز

شدد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا على أن الأجواء المناسبة لتحقيق الفريق نتيجة إيجابية في مواجهة صنداونز.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قنديل عبر موقع ناديه الرسمي: "الفريق جاهز لمباراة صنداونز، نثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في العودة إلى مساره الطبيعي في بطولة إفريقيا والتي تظل أحد أهم الأهداف التي يسعى الأهلي إلى التتويج بها".

وكشف " الأجواء هنا مناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن معسكر الفريق تحول إلى خلية عمل متواصل من الجميع؛ كل في موقعه، سواء جهاز فني أو لاعبين أو الجهاز الإداري وكافة أفراد البعثة".

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا: "هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق منذ مغادرة البعثة مطار القاهرة والوصول إلى جنوب افريقيا لخوض مباراة اليوم".

وشدد "مواجهة صنداونز مهمة جدا للفريق في دوري الأبطال، الجهاز الفني واللاعبين قادرين على مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف المطلوبة بدوري الأبطال، وتحقيق نتيجة تساعد في الوصول إلى المرحلة التالية في البطولة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك صنداونز 7 نقاط، ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط لكنه خاض مباراة أكثر من الثنائي السابق.