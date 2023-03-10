ممنوع الاقتراب من نابولي.. مالديني يُسقط إنتر بخسارة تاريخية

سقط إنتر لأول مرة في تاريخه بالخسارة ضد سبيزيا بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية سبيزيا: دانييل مالديني ومبالا نزولا، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف إنتر الوحيد.

وتوقف رصيد إنتر عند 50 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر و3 عن ميلان وروما.

وتكبد إنتر هزيمته الثامنة في الدوري الإيطالي الموسم الجاري وهو أكثر مما خسر خلال الموسمين الماضيين (7 هزائم).

فيما حقق سبيزيا فوزه الأول في الدوري الإيطالي بعد صيام دام 7 مباريات.

وارتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

سبيزيا يحقق العلامة الكاملة ويفوز على إنتر 2-1 في الجولة 26 من الكالشيو شاهد الأهداف#الدوري_الإيطالي #سبيزيا_إنتر pic.twitter.com/yVGSR6p6XV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2023

وصف المباراة

بدأ إنتر اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، فسدد لاوتارو مارتينيز كرة قوية تصدى لها دراجوفسكي حارس أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة.

وبعد ربع ساعة على مرور بداية اللقاء تحصل ديامبروزيو على ركلة جزاء عقب عرقلة من ماتيا كالدرا.

ركلة جزاء انبرى لها الهدف الأرجنتيني وسددها وتصدى لها الحارس البولندي بارتولومي دراجوفسكي.

في الدقيقة 20 تألق الحارس البولندي في التصدي لتسديدة من لاوتارو.

أهدر لاوتارو فرصة جديدة في الدقيقة 41 بعدما توغل صوب منطقة الجزاء وسدد من خارجها كرة قوية أبعدها البولندي ببراعة مواصلا تفوقه في صراع ضد الأرجنتيني.

في بداية الشوط الثاني شارك دانييل مالديني، وبعد 10 دقائق على المشاركة استغل مبالا نزولا مرتدة سريعة ومرر إلى مالديني الذي سدد كرة أرضية على يمين سمير هاندانوفيتش.

هدف يأتي بعد 10337 يوما من تسجيل والده باولو مالديني أسطورة دفاع إيطاليا وميلان ضد إنتر في موسم 1994-95.

سيموني إنزاجي أجرى 4 تغييرات في الدقيقة 66 بحثا عن محاولة العودة في النتيجة.

ظل دفاع وحارس مرمى سبيزيا صامدين ضد ضغط إنتر.

واصل لاوتارو إهدار الفرص فمرت رأسيته في الدقيقة 75 بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 81 تحصل البديل دينزل دومفريز على ركلة جزاء لصالح إنتر.

تلك المرة انبرى لها لوكاكو وسددها بقوة على يسار الحارس مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 83.

تقدم إنتر لم يُدم سوى 3 دقائق، في الدقيقة 86 تحصل ليفيو مارينيلي على ركلة جزاء بعد دفعة من دومفريز.

ركلة سجلها نزولا في الشباك ليصل للهدف الثاني عشر له في الدوري الإيطالي.

في الوقت بدلا من الضائع حاول إنتر تسجيل هدف التعادل وهو ما لم يحدث ليتكبد الفريق خسارة تاريخية.