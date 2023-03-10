تصدير المواهب.. مانشستر يونايتد يدفع مبلغا "من 6 أرقام" مقابل 3 مراهقين

كشفت تقارير صحفية عن دفع مانشستر يونايتد لمبلغ من 6 أرقام مقابل 3 من لاعبي أكاديمية نادي دونكاستر روفرز.

ويعني ذلك مبلغا يتراوح بين 100 ألف و999 ألف جنيه استرليني، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

الثلاثي الجديد يبلغ جميع أفراده 14 عاما، وهم زاك واتسون، وجاريا شاه، ونيثان باربوسا.

وانتقل الثلاثي إلى أكاديمية يونايتد في العام الماضي، حيث وصل المهاجم نيثان باربوسا ولاعب الوسط جاريا شاه في أبريل.

بينما لحق بهما زاك واتسون في ديسمبر الماضي.

ونال الثلاثي منحة دراسية من ناديهم الجديد مانشستر يونايتد.

وانضم زاك واتسون لمعسكر منتخب إنجلترا تحت 15 عاما في ديسمبر الماضي، فيما تم اختيار جاريا شاه للعب ضد ريال مدريد وبرشلونة في الشهر المقبل.

مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يفيد دونكاستر روفرز في هذه الصناعة، إذ دفع ليدز يونايتد مبلغا مشابها (من 6 أرقام) مقابل لاعبه لوجان وايت البالغ من العمر 14 عاما، في سبتمبر الماضي.