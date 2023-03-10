فاز على منتخب مصر الأولمبي.. فيرناندو باتيستا مديرا فنيا لـ فنزويلا

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني فيرناندو باتيستا مديرا فنيا لمنتخب فنزويلا خلفا لـ خوسيه نيستور بيكرمان.

ورحل بيكرمان قبل يومين عن منصبه بسبب مشاكل مع الاتحاد بحسب التقارير. (طالع التفاصيل)

وقال خورخي خيمينيز رئيس الاتحاد: "أنا هنا اليوم لأعلن من سيكون على رأس منتخبنا الوطني: إنه فرناندو باتيستا".

“Estoy aquí para anunciar quién estará al frente de nuestra Selección. Será Fernando Batistas, junto Leandro Cufré, Jorge Pidal y Vicente Rosales a los que pido den todo el apoyo” Jorge Giménez, Presidente FVF — FVF (@FVF_Oficial) March 10, 2023

ولم يتواجد باتيستا مساعد بيكرمان في المؤتمر الصحفي لتقديمه.

وستكون أول مواجهة للمدرب الأرجنتيني البالغ 52 عاما ضد السعودية وديا يوم 24 مارس الجاري، ثم أوزبكستان يوم 28 من الشهر ذاته وكلاهما في جدة.

وسبق أن تولى باتيستا تدريب منتخب الأرجنتين للشباب ومن ثم الأولمبي وقاده للتأهل في أولمبياد طوكيو 2022.

وحقق الفوز على منتخب مصر الأولمبي آنذاك بهدف دون رد في دور المجموعات لكنه فشل في تخطي دور المجموعات.

وتولى بيكرمان المهمة في نوفمبر 2021 وقاد العنابي في 10 مباريات.

فحقق الفوز في 5 مباريات منها 4 ودية على حساب السعودية ومالطا والإمارت وسوريا، فيما حقق فوزا على بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وتعادل مرة وحيدة وخسر 4 مباريات 3 منها في تصفيات المونديال ضد أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا.

وسبق أن تولى بيكرمان (73 عاما) مهمة تدريب الأرجنتين وكولومبيا.

وقاد أيضا فرق ليجانيس الإسباني وتولوكا المكسيكي وأونال تيجريس المكسيكي.

سبق أن رحل البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب فنزويلا بسبب التأخر في سداد رواتبه في 2021.

وصرّح البرتغالي من قبل عبر FilGoal.com: "في فنزويلا تأخر راتبي ولكن تفهمت الموقف في النهاية، الوضع كان سيئا للغاية مع كورونا في كل شيء". (طالع التفاصيل)

وأضاف "مررنا بالعديد من المواقف الصعبة ومنها كان راتبي، في النهاية حصلت على راتبي أنا والطاقم".