قبل لقاء السعودية الودي.. نيستور بيكرمان يرحل عن تدريب فنزويلا

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

خوسيه بيكرمان - كولومبيا

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم فسخ تعاقده مع خوسيه نيستور بيكرمان المدير الفني لـ منتخب فنزويلا.

يأتي ذلك قبل 20 يوما من مواجهة السعودية الودية في شهر مارس الجاري، ثم لقاء أوزبكستان بعد عدة أيام.

وجاء بيان الاتحاد الفنزويلي: "من الضروري أن يشارك جميع الذين يشكلون فريق العمل لدينا أعلى معايير الالتزام والتنفيذ".

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وأضاف "لذلك، سنواصل العمل لضمان تلبية هذه المعايير، وتقديم أفضل ما لدينا لرياضتنا، باحتراف وجدية وصرامة".

ولم يعلن بعد الاتحاد هوية المدرب الذي سيقود المنتخب في التوقف الدولي الذي سيقام الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الثلاثاء، فأن المدرب رحل بعدما لم ينفذ الاتحاد الفنزويلي بطولة أخرى تُدعى بطولة المشروع لتقوية فئات الشباب.

كما وُعد بتحسين المرافق والخدمات ولم يحدث شيئا بالإضافة لتراكم الديون على الموظفين والعاملين.

ووجد المدرب الأرجنتيني أن تلك المشاكل ستعيق مشواره الممتد لـ 2026 وقرر الاستقالة.

رسمياً.. الأرجنتينى خوسيه بيكرمان مدربا لمنتخب فنزويلا

وتولى بيكرمان المهمة في نوفمبر 2021 وقاد العنابي في 10 مباريات.

فحقق الفوز في 5 مباريات منها 4 ودية على حساب السعودية ومالطا والإمارت وسوريا، فيما حقق فوزا على بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وتعادل مرة وحيدة وخسر 4 مباريات 3 منها في تصفيات المونديال ضد أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا.

وسبق أن تولى بيكرمان (73 عاما) مهمة تدريب الأرجنتين وكولومبيا.

كان هذا هو السبب في ترك خوسيه بيكرمان منتخب كولومبيا - Infobae

وقاد أيضا فرق ليجانيس الإسباني وتولوكا المكسيكي وأونال تيجريس المكسيكي.

سبق أن رحل البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب فنزويلا بسبب التأخر في سداد رواتبه في 2021.

وصرّح البرتغالي من قبل عبر FilGoal.com: "في فنزويلا تأخر راتبي ولكن تفهمت الموقف في النهاية، الوضع كان سيئا للغاية مع كورونا في كل شيء". (طالع التفاصيل)

وأضاف "مررنا بالعديد من المواقف الصعبة ومنها كان راتبي، في النهاية حصلت على راتبي أنا والطاقم".

فنزويلا خوسيه نيستور بيكرمان
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