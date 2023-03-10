مجموعة الزمالك – تقرير: عقوبة قاسية في انتظار لاعب الترجي بسبب المنشطات

الجمعة، 10 مارس 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

ينتظر نادي الترجي توقيع عقوبة قاسية على لاعبه حسام دقدوق من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد ثبوت سقوطه في اختبار المنشطات.

وأعلن الترجي أمس الخميس إيجابية عينة تحليل منشطات لاعب الفريق حسام دقدوق خلال مواجهة المريخ السوداني. (طالع التفاصيل)

وكان الترجي قد فاز على المريخ بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن من المتوقع أن يعلن كاف عن عقوبة قاسية بإيقاف حسام دقدوق لمدة سنة كاملة عقب ثبوت إيجابية عينة تحليل المنشطات الخاص به.

وأوضحت التقارير أن العقوبة يمكن الطعن عليها وتخفيفها على 6 أشهر فقط حال إثبات أن تناول المادة المحظورة كان عن حسن نية.

يأتي ذلك رغم عدم مشاركة اللاعب في مباراة الترجي والمريخ، حيث جلس على مقاعد البدلاء في تلك المباراة.

ولعب الظهير الأيسر مباراة الزمالك أساسيا والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.

فيما شارك كبديل في الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخاض الظهير التونسي 10 مباريات الموسم الحالي في جميع المسابقات اكتفى خلالها بصناعة هدفين.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

وأنعش الزمالك آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد انتصار على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع المريخ السوداني ويبتعد بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

ورغم الخسارة الأولى للفريق التونسي في دور المجموعات، لا يزال الترجي منفردا بالصدارة برصيد تسع نقاط.

وبات التأهل في يد فريق الزمالك نفسه دون اعتماد على نتائج الآخرين بضرورة الانتصار في المباراتين المقبلتين أمام كل من شباب بلوزداد والمريخ على التوالي.

موقف المجموعة الحالي:

1- الترجي 9 نقاط (+2)

2- شباب بلوزداد 6 نقاط (0)

3- الزمالك 4 نقاط (-1)

4- المريخ 4 نقاط (-1).

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