مجموعة الزمالك.. إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ

أعلن الترجي إيجابية عينة تحليل منشطات لاعب الفريق حسام دقدوق خلال مواجهة المريخ السوداني.

وكان الترجي قد فاز على المريخ بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت إدارة الترجي تلقيها خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بان تحليل المنشطات الخاص بلاعب الفريق حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ضد المريخ كان إيجابيا.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

أنعش الزمالك آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد انتصار على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات.