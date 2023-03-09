مجموعة الزمالك.. إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ

الخميس، 09 مارس 2023 - 23:57

كتب : محمود حمدي

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك ضد الترجي

أعلن الترجي إيجابية عينة تحليل منشطات لاعب الفريق حسام دقدوق خلال مواجهة المريخ السوداني.

وكان الترجي قد فاز على المريخ بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت إدارة الترجي تلقيها خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بان تحليل المنشطات الخاص بلاعب الفريق حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ضد المريخ كان إيجابيا.

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ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

أنعش الزمالك آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد انتصار على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع المريخ السوداني ويبتعد بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

ورغم الخسارة الأولى للفريق التونسي في دور المجموعات، لا يزال الترجي منفردا بالصدارة برصيد تسع نقاط.

وبات التأهل في يد فريق الزمالك نفسه دون اعتماد على نتائج الآخرين بضرورة الانتصار في المباراتين المقبلتين أمام كل من شباب بلوزداد والمريخ على التوالي.

موقف المجموعة الحالي:

1- الترجي 9 نقاط (+2)

2- شباب بلوزداد 6 نقاط (0)

3- الزمالك 4 نقاط (-1)

4- المريخ 4 نقاط (-1).

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة أحد يومي 17 أو 18 مارس الجاري، ويختتم الأبيض مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ على استاد القاهرة.

فيما سيحل الترجي ضيفا على المريخ قبل ان يستضيف شباب بلوزداد الجزائري في ختام دور المجموعات.

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
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