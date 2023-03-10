مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) (1) سبيزيا.. جوووووووووول مالديني

الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبيزيا وإنتر في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر.

بينما يحتل سبيزيا المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 55: جوووووووول دانييل مالديني يسجل أمام إنتر بتسديدة أرضية بعد مرتدة سريعة.

ق 46: هدف غير محتسب للاوتارو بسبب التسلل على لوكاكو في بداية الهجمة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: لاوتارو يواصل التهديد ودراجوفسكي يواصل التألق.. الأرجنتيني يسدد بعد توغل فردي لكن الحارس يبعد الكرة لركنية.

ق 20: دراجوفسكي يتألق ضد تسديدة لاوتارو من داخل منطقة الجزاء.

ق 16: دراجوفسكي حارس سبيزيا يتصدى لركلة جزاء لاوتارو.

ق 15: ركلة جزاء لإنتر بعد عرقلة من كالدارا إلى ديامبروزيو داخل المنطقة.

ق 5: تسديدة قوية من لاوتارو يتصدى لها دراجوفسكي حارس أصحاب الأرض.

بداية اللقاء

إنتر الدوري الإيطالي سبيزيا في إيطاليا
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