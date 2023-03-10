خبر في الجول - رباعي الزمالك خارج الحسابات ضد إنبي

الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:13

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك

خرج رباعي الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق قبل لقاء إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن كل من: محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعة لن يتواجدوا في قائمة الأبيض لمباراة الفريق البترولي.

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ويغيب شيكابالا في ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام منعته من التدريب.

فيما أجرى محمد عبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعة تدريبات تأهيلية في مران اليوم الجمعة ولن يستطيع الثلاثي بلحاق مواجهة إنبي.

ويعاني عبد الشافي من إصابة عبارة عن كدمة في الكاحل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة.

ويعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

بينما يعاني عبد الله جمعة من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم تعرض لها قبل مواجهة الترجي التونسي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب أيضا ناصر منسي عن الفريق بسبب تراكم البطاقات حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.

وإليكم طاقم الحكام:

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

حكم مساعد 1: وائل شعبان

حكم مساعد 2: عمر فتحي

الحكم الرابع: أسامة إسماعيل

حكم تقنية الفيديو: مصطفى عثمان

حكم الفيديو المساعد: هشام الدسوقي

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

الثالثة للأبيض والثانية للبترولي

وأدار عبد العزيز السيد 7 مباريات في الدوري المصري لهذا الموسم.

أشهر الحكم خلال هذه المباريات السبع 25 بطاقة صفراء، ولم يصدر أي بطاقات حمراء، واحتسب 3 ركلات جزاء.

وهذه مباراته الثامنة في المسابقة، والثالثة لنادي الزمالك.

وأدار عبد العزيز السيد لقاء الزمالك مع المقاولون في الجولة التاسعة، والذي انتهى بالتعادل السلبي، وشهد إشهاره للبطاقة الصفراء مرتين.

كما أدار مباراة الزمالك مع غزل المحلة في الجولة الـ 15، والتي انتهت بفوز المحلة 2-1، واحتسب خلالها ركلة جزاء سجل منها أحمد سيد زيزو هدف الأبيض الوحيد.

أما فيما يخص إنبي، فقد أدار له مباراة وحيدة في الجولة الـ 18، والتي شهدت فوز بيراميدز عليه بنتيجة 2-1، وأشهر خلالها 8 بطاقات صفراء.

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