ناصر منسي يغيب عن مواجهة إنبي

يغيب ناصر منسي مهاجم الزمالك عن مواجهة إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري.

وكشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب ناصر منسي أمام إنبي في مسابقة الدوري المصري، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وتحصّل منسي على بطاقتين بقميص البنك الأهلي ضد إنبي وطلائع الجيش، قبل الانضمام لصفوف الزمالك في يناير الماضي.

ثم تحصل على البطاقة الثالثة مع الزمالك في لقاء بيراميدز الأخير في الجولة 20 من الدوري.

المهاجم البالغ 25 عاما شارك لأول مرة بقميص الزمالك محليا ضد بيراميدز عقب انتهاء أزمة قيد الفريق مع اتحاد الكرة.

وشارك كبديل ضد بيراميدز وتحصل على بطاقة صفراء قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

واكتفى ناصر بتسجيل وصناعة هدفين في الدوري الموسم الحالي وكلاهما مع البنك الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.