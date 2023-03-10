مدرب شبيبة القبائل: البقاء في الدوري أهم من أبطال إفريقيا

الجمعة، 10 مارس 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

شبيبة القبائل الجزائري

يرى ميلود حمدي مدرب شبيبة القبائل أن البقاء في الدوري الجزائري أهم بالنسبة لفريقه من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

ويحتل شبيبة القبائل المركز 15 "قبل الأخير" في جدول تريتب الدوري الجزائري برصيد 14 نقطة.

ويستضيف شبيبة القبائل غدا السبت نظيره فيتا كلوب الكونغولي على ملعب 5 يوليو ضمن المجموعة الأولى.

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وقال مدرب شبيبة القبائل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فيتا كلوب: " “المهم اليوم ليس الفوز على فيتا كولوب رغم خوضنا هذه المنافسة بكل جدية كوننا نمثل الجزائر".

وشدد "الأهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز في مباريات الدوري الجزائري، لضمان البقاء في أقرب فرصة، وهو الهدف الأساسي للفريق".

وتابع "هذه المباراة تتيح لنا فرصة منح وقت لعب لبعض لاعبينا تحسبا لمبارياتنا المقبلة في البطولة المحلية".

ويتواجد الفريق الجزائري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بترو أتليتكو صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

فيما يتصدر الوداد جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويتذيلها فيتا كلوب برصيد 3 نقاط.

دوري أبطال إفريقيا
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