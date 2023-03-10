صلاح يختار هدفه الأفضل في الدوري الإنجليزي بين 8: استخدمت كل شيء لتسجيله

ما هو أفضل هدف سجله محمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي مع الريدز؟ الملك المصري يجيب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

قناة بريميرليج الرسمية عبر موقع "يوتيوب" أجرت حوارا مع صلاح ووضعت أمامه ثمانية أهداف اختارها جمهور ليفربول واعتبرها الأفضل التي سجلها الملك المصري في الدوري الإنجليزي.

ومن بين كل هدفين تعين على صلاح اختيار أحدهما ليؤهل اختياره لنصف النهائي ثم النهائي وهكذا.

فكيف وصل صلاح لاختيار أفضل هدف له في الدوري الإنجليزي؟

ربع النهائي الأول

ليفربول ضد واتفورد (هدفه الأول في الدوري الإنجليزي)

صلاح ضاحكا: الهدف الأول في أول مباراة لي وحظيت بشوط أول غير جيد وقلت لنفسي يا إلهي وبعض اللاعبين من واتفورد قالوا لي مرحبا بك في الدوري الإنجليزي وقلت لهم هل تتحدثون إلي؟

ليفربول ضد برايتون (هدفه التاريخي رقم 32 في موسم يتكون من 38 جولة)

صلاح: كانت لحظة لا تصدق كنت أعرف أنني أطارد رقما قياسيا لتخطي لاعبين مثل تيري هنري ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو وأردت أن أسجل ذلك الهدف وأن يكون الرقم القياسي مسجل باسمي.

المحاور: أي هدف ستختار من بينهما؟

صلاح: سأختار هدفي ضد برايتون.

ربع النهائي الثاني

ليفربول ضد إيفرتون (الهدف الذي توج بجائزة بوشكاش)

صلاح: الدربي الأول لي لم أكن أعرف قوته ومدى ضخامته لأكون صادقا اعتقدت أنه دربي عادي، لقد خضت الدربي مرات عديدة في روما ضد لاتسيو وكان عنيفا للغاية، ولكن في المباراة تعرضت للركل مرات عديدة وقلت لنفسي حسنا هذا هو الدربي.

أعتقد أنه أمر خاص أن تسجل هدفا في أول دربي لك وترى رد فعل الجماهير.

ليفربول ضد توتنام

لقد ارتطمت الكرة بديلي آلي وسجلت الهدف.

المحاور: أي هدف ستختار من بينهما؟

صلاح: سأختار الهدف ضد إيفرتون.

































































ربع النهائي الثالث

ليفربول ضد تشيلسي (احتفال اليوجا)

صلاح: أطلقت تسديدة قوية وعرفت أنها ستذهب في الشباك، لقد حظيت بأفضل زاوية لرؤيتها في الطريق للمرمى، حينما سددتها عرفت أنها ستهز الشباك، كانت لحظة لا تصدق.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد (أول أهدافه في دربي إنجلترا)

صلاح: كان يقال لي دائما لسنوات أنت تسجل ضد الجميع عدا يونايتد حتى خلال أي حوار، وفي الكرة الأخيرة في المباراة كنت أشير لأليسون ليمرر لي الكرة، وأتذكر ركض أليسون للاحتفال معي.

المحاور: أي هدف ستختار من بينهما؟

صلاح: سأختار الهدف ضد تشيلسي.

ربع النهائي الرابع

ليفربول ضد واتفورد، ليفربول ضد مانشستر سيتي

هنا اختار صلاح هدفه ضد سيتي مباشرة قبل الحديث عن كل هدف منهما وقال ضاحكا: "لنتحدث عنهما الآن".

صلاح: ما يجعل هدفي ضد سيتي أكثر أهمية لي هو أنه جاء في مباراة كبيرة وكان الضغط كبيرا وكان الفريق يعاني.

هدفي ضد واتفورد كان أصعب لأنني احتجت لتحريك الكرة كثيرا أسفل قدمي.

لكن لما ذكرته وما يجعل هدفي ضد واتفورد خاصا بالنسبة لي هو أنه يأتي في المكانة بالنسبة لي بعد هدفي ضد سيتي، لذا فقد اخترت هدفي ضد سيتي مباشرة.

نصف النهائي الأول

ليفربول ضد برايتون

ليفربول ضد إيفرتون

صلاح: سأختار هدفه ضد برايتون.

نصف النهائي الثاني

ليفربول ضد تشيلسي

ليفربول ضد مانشستر سيتي

صلاح: دائما سأختار هدفي ضد سيتي.

النهائي

أفضل هدف لك في الدوري الإنجليزي؟

ليفربول ضد برايتون

ليفربول ضد مانشستر سيتي

صلاح: سأختار هدفي ضد سيتي.

هدفي ضد برايتون كان خاصا لكنه كان عاديا لم يكن به أي شيء مختلف، لكن ضد سيتي استخدمت المرواغة والإمكانيات وسجلته بقدمي اليمنى كذلك.