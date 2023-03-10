بعد حضوره مباراة يوفنتوس.. مورينيو يخسر استئنافه ضد قرار إيقافه

الجمعة، 10 مارس 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

طرد مورينيو

خسر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما استئنافه ضد قرار إيقافه مباراتين على خلفية طرده في مباراة كريمونيسي إثر مشادة مع ماركو سيرا الحكم الرابع للمباراة.

وتعرض مورينيو للطرد مع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1.

وأعلن الاتحاد الإيطالي إيقاف مورينيو لمباراتين تبدأ من مواجهة يوفنتوس ثم ساسولو.

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لكن البرتغالي تواجد على الدكة في مباراة يوفنتوس عقب تعطيل القرار بعد تقدمه باستئناف ضد القرار.

وبذلك سيغيب مورينيو عن مباراتي ساسولو ثم الدربي أمام لاتسيو.

وغُرم البرتغالي أيضا 10 آلاف يورو.

وكشف مصدر من لجنة الحكام لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن صوت الحكم الرابع لم يظهر في التسجيلات خلال حواره مع مورينيو، ويظهر في الفيديو أن الحكم الرابع ماركو سيرّا أخبر مورينيو بـ "أذهب للمنزل".

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وقال مورينيو عبر "دازن" عقب المباراة: "نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كان يمكن فعل أي شيء من وجهة نظر قانونية، إذا سمع شخص ما قاله لي سيرا (الحكم الرابع). من الصعب على قبول عدم اللعب ضد يوفنتوس".

وأضاف "الذين يعرفونني منذ سنوات يعرفون أنني عاطفي، لكنني لست مجنونا. أخبرني الحكام أنه لا يوجد تسجيل لما قاله لي سيرا (الحكم الرابع) أريد أن أعرف ما إذا كان السادة في مكتب المدعي العام الفيدرالي الذين يسمعون كل شيء قد فهموا شيئا".

وواصل "أعطاني بيتشينيني (حكم الساحة) بطاقة حمراء بعدما أبلغه الحكم الرابع الذي لم يكن لديه الصدق ليقول ما قاله لي وكيف فعل ذلك ، وتحديد رد فعلي. لقد تحدث معي بطريقة غير مبررة،".

وأوضح "قلت لسيرا (الحكم الرابع) أريدك أن تكون صادقا وتقول ما حدث، لكنه كان يعاني من هفوة في الذاكرة".

وشدد "لا أريد الخوض في حقيقة أننا نلعب ضد يوفنتوس يوم الأحد ولن أكون على مقاعد البدلاء، لا أريد أن أفعل ذلك. من الصعب بالنسبة لي البقاء خارج هذا السباق، سيرا من تورينو، لكنني لا أعتقد أن له أي علاقة به".

وحقق كريمونيسي فوزه الأول في الدوري الإيطالي والغائب منذ بداية الموسم عقب صعوده بالفوز على روما بنتيجة 2-1.

وتشير تقارير إيطالية لاحتمالية إيقاف سيرا الحكم لكن دون تحديد لمدة الإيقاف.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان الخامس وتفصله 3 نقاط عن الوصافة.

جوزيه مورينيو الدوري الإيطالي روما
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