كونتي: ريتشارليسون محق.. قال إن موسمه كان سيئا وهو كذلك

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام إن ريتشارليسون لاعب فريقه محق في انتقاده لموسمه وأنه كان سيئا.

ريتشارليسون النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وتحدث كونتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لقد شاهدت اللقاء، ريتشارليسون لم ينتقدني، لقد قال إن موسمه كان سيئا وهو محق في ذلك".

وواصل "موسمه لم يكن جيدا لقد تعرض للإصابة ثم لعب وسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا وذهب لكأس العالم وتعرض لإصابة قوية ولم يسجل هدفا لنا".

وأكمل "أعتقد أنه كان صادقا ليقول إن موسمه ليس جيدا، لكن الموسم لم ينته بعد، إن استحق اللعب فسوف أعطيه الفرصة".

وعن باقي الحوار قال المدرب الإيطالي: "أعتقد أنه أخطأ عندما يقول أنا وليس نحن فبذلك أنت تتحلى بالأنانية، أقول دائما للاعبي فريقي إن أردنا بناء شيئا والفوز ببطولة فيجب أن نقول نحن وليس أنا، لأنه عدا ذلك فأنت تفكر في نفسك فقط".

وأضاف كونتي "ريتشارليسون أخطأ واعتذر وهذا كان جيدا لي".

وودّع توتنام منافسات دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 0-0 أمام ميلان مساء الأربعاء الماضي في إياب دور الستة عشر.

وقال ريتشارليسون بعد المباراة: "لا أفهم، كنت ألعب جيدًا وفزنا على تشيلسي ووست هام، وفجأة تم وضعي على دكة البدلاء".

وتابع عبر محطة "تي إن تي" البرازيلية "لعبت 5 دقائق أمام ولفرهامبتون، وعندما سألت عن السبب لم يجبني أحد".

وأشار إلى أنه "يوم أمس طلبوا مني الخضوع لاختبار لياقة بدنية وأخبروني أنني لو تجاوزته فسأبدأ مباراة اليوم. ولكني اليوم كنت بديلًا أيضًا، هناك أمور لا أفهمها".

وأكمل "لم أتلق تفسيرًا مجددًا، دعونا نرى ما سيخبرنا به غدًا، ولكني لست أحمقًا، أنا لاعب محترف يعمل بجد يوميًا وأريد أن ألعب، لم أحصل على عدد دقائق كافٍ هذا الموسم، واعذروا ألفاظي، لكن ذلك كان مقرفًا للغاية".

وأتم "لا أحظى بدقائق كافية، تعرضت لإصابة لبعض الوقت، لكن عندما أكون في الملعب أقدّم حياتي. لعبت جيدًا في مباراتين، خصوصًا أمام تشيلسي، ولذلك أعتقد أنه كان يجب أن أبدأ أساسيًا اليوم. ولكن لا يمكنني الذهاب والبكاء على ذلك".