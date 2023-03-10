مؤتمر بوتر: مشاركة جيمس وسترلينج وأوباميانج محل شك أمام ليستر

كشف جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي، أن ثلاثي من لاعبي الفريق يواجهون إصابات طفيفة قد تبعدهم عن مباراة ليستر سيتي.

تشيلسي يحل ضيفا على ليستر سيتي غدًا السبت في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "ريز جيمس كان مريضًا ولم يتدرب اليوم، ولهذا لن يلعب غدًا".

وأضاف: "رحيم سترلينج يعاني من ألم بسيط في العضلة الخلفية، وستكون مشاركته غدًا محل شك".

وأشار: "أوباميانج يعاني من مشكلة بسيطة في الظهر، ويبدو أنه سيغيب عن المباراة".

وشدد: "نجولو كانتي لن يكون معنا في المباراة"

وأوضح: "أهم شيء بالنسبة لـ كانتي وتياجو سيلفا أن يتعافيا بالكامل، بعدها سنقرر من يشارك بحسب اللاعبين الموجودين والنتائج والجانب الخططي".

وأكمل: "نؤمن جدًا بقدرات مودريك، عندما استقدمناه كان في منتصف فترة الإعداد، لكنه يتحسن يوميًا، ولديه فرصة للمشاركة".

وتابع: "ماونت يحتاج إلى مزيد من الوقت، إنه سعيد ويرغب في مساعدة الفريق، يريد أن يفوز الفريق وأن يتعافى ويلعب كرة القدم".

وعن اجتماعه بإدارة النادي: "أنا مدرب منذ 12 عامًا ودائمًا ما أتحدث مع رئيس النادي كل أسبوع".

وعن امتلاك عدد كبير من المدافعين في القائمة: "في المباراتين الماضيتين لعبنا بخط دفاع مختلف. أمام دورتموند شارك كوكوريا، وأمام ليدز لعب بادياشيلي. إصابة تياجو سيلفا أمام توتنام جعلتنا نغيّر بعد الأمور، نحن أحد أفضل الفرق دفاعيًا في الدوري الإنجليزي".

وأشار: "الأهداف والانتصارات تجلب الثقة، هذا جلي. لن أشكو ولكن النتائج كانت صعبة. يجب أن ندافع جيدا ونهاجم جيدا وبعدها نسجل الأهداف ونفوز، هذا يحتاج إلى بعض الوقت".

وأشاد بوتر بتأثير ماتيو كوفاسيتش في الفترة الماضية: "كوفاسيتش كان القائد في آخر مباراتين وهذا يدل على مدى تأثيره. إنه يمتلك الشخصية والشجاعة، إنه لاعب مهم لنا".

وأوضح: "من المميز أن نعود للانتصارات ولكن يجب ألا نهيم بشكل زائد، إنهما مجرد فوزان، الفريق متحد الآن وهذا جيد قبل مواجهة ليستر".

"الجماهير كانت رائعة، خصوصا أن النتائج كانت غائبة، نحن وظيفتنا أن نؤدي جيدا ونحقق النتائج ونجعلهم يقفون خلفنا".

وتطرق لمسألة تجديد عقد ميسون ماونت: "الحديث عن تجديد عقد ماونت هو أمر بينه وبين إدارة النادي. تحدثت إليه عدة مرات عن الحياة عموما. رأيي فيه واضح، إنه شخص رائع، لكن أحيانا تحدث بعض الأشياء التي تعقد الأمور، من الأفضل عدم الحديث كثيرا عن ذلك".

وأتم: "أنا لست ساذجًا، وأدرك أن العقد المقبل له سيكون مهمًا للغاية، يجب أن يكون ملائما له ولعائلته، من المهم أن يتخذ القرار الصحيح له".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 9 انتصارات و7 تعادلات و9 هزائم.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع بفوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، بعد هزيمته ذهابا بهدف وحيد.