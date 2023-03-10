مؤتمر جوارديولا: فودين جاهز للقاء بالاس.. ولا تعليق على ما حدث مع كانسيلو

الجمعة، 10 مارس 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن جاهزية لاعب الفريق فيل فودين لملاقاة كريستال بالاس عقب تعرضه لإصابة في لقاء نيوكاسل الأخير.

ويحل سيتي ضيفا على بالاس غدا السبت في ملعب سيلهرست بارك لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "فودين بخير وجاهز للمباراة".

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وعن مواجهة بالاس قال: "في الدوري الإنجليزي كل مباراة صعبة حتى لو على ملعبنا، لقد عانينا ضدهم لتحقيق نتيجة إيجابية".

أما عن التحقيقات الجارية بشأن تحرش كايل ووكر لاعب الفريق بإحدى الفتيات قال: "هذه أزمة داخلية وقمنا بحلها، هذا ليس المكان المناسب لمناقشة القضايا الخاصة".

وعن عدم مشاركة جواو كانسيلو مع بايرن ميونيخ بعد إعارته إليه بشكل مستمر قال: "جواو لاعب في صفوف بايرن وليس لدي أي تعليق حاليا، في نهاية الموسم سنقيم موقف كل اللاعبين".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ58 نقطة بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي بالاس في المركز الـ12 بـ27 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ولفرهامبتون.

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