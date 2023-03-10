نجم ليفربول السابق: الألقاب ستكون مشكلة صلاح الكبرى في مقارنته مع دالجليش وراش

الجمعة، 10 مارس 2023 - 15:27

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أشاد يان مولبي لاعب ليفربول السابق، بـ محمد صلاح نجم الفريق الحالي، لكنه سلط الضوء على مشكلة ستواجهه في مقارنته مع عظماء النادي.

وبات صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بحقبة "بريميرليج" متخطيًا روبي فاولر.

وقال مولبي في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "عندما ترى صلاح يلعب، فإنك ترى بوضوح أنه لاعب مميز والإحصائيات تدعم ذلك لأنه مستمر على هذا المستوى لموسم بعد الآخر".

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وأضاف: "إنه متاح دائمًا في كل حصة تدريبية، ومتاح في كل مباراة، يساهم في كل المباريات، ماذا يمكنه أن يفعل أكثر؟".

وأشار: "على مستوى التأثير في ليفربول، فإنه بالطبع في مستوى دالجليش وراش، لكن مشكلته الكبرى ستكون قلة الألقاب عندما نضعه في مقارنة مع أساطير آخرين".

واستدرك مشددًا: "لكن دون شك، لديه تأثير كبير بين عظماء ليفربول".

ويرى مولبي أن الفوز 7-0 على مانشستر يونايتد سيعطي أمل لـ ليفربول في دوي أبطال أوروبا: "قبل الفوز على مانشستر يونايتد لم يفكر أحد في وجود أي فرصة للعودة أمام ريال مدريد، لكن أعتقد أن ربما هناك فرصة".

وتابع: "ريال مدريد لم يحقق نتائج جيدة منذ أن فاز على ليفربول في أنفيلد".

وأتم: "أعتقد أن العودة من التأخر بثلاثة أهداف سيكون إنجازا هائلا، سيكون من الضروري الحفاظ على نظافة الشباك في هذه المباراة".

ولعب مولبي في صفوف ليفربول بين 1984 و1996، وخاض معه 281 مباراة، سجل خلالها 58 هدفا، وحصد معه الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدرع الخيرية 3 مرات.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد 2-5 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ويلعب الإياب في مدريد يوم الأربعاء المقبل بحثًا عن معجزة.

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