مؤتمر الشناوي: هناك فرق تغير الملاعب وتوقيت المباريات قبل مواجهة الأهلي

انتقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي التصرفات التي تقوم بها بعض الأندية بتغيير ملاعبها وتوقيت إقامة المباريات قبل لقاء فريقه.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على ماميلودي صنداونز لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث الشناوي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نعلم أن مباراة الغد صعبة، خاصة أن التوفيق لم يحالفنا في المباراة الأولى التي أقيمت بالقاهرة وانتهت بالتعادل، لذا نبحث عن الفوز غدا".

وأكمل "هناك فرق تخوض المباريات على ملاعب، ثم تختار ملاعب أخرى لاستضافة مباريات الأهلي، وتختار توقيتا لا يتناسب أحيانا مع إقامة مباريات كرة القدم".

وكشف الشناوي عن متابعته لمباريات دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية وقال: "كل الأندية دعمت أنفسهما بشكل جيد وهناك تطور مستمر في المستوى من عام إلى آخر".

وعن الإجهاد قال: "من خلال خبرات الفريق نستطيع التعامل مع ضغط المباريات".

وأتم الشناوي تصريحاته "الكل في حالة كبيرة من التركيز ونأمل في تحقيق الفوز فالكل يعرف أهمية دوري أبطال إفريقيا للأهلي ولجماهيره".

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.