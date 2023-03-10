مؤتمر كولر: سعيد بجاهزية بيرسي تاو.. والأهلي تحسن منذ أن توليت المسؤولية

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية ضد ماميلودي صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدًا السبت في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم أن المباراة ضد صنداونز ستكون صعبة ولكننا أظهرنا في المباراة الأولى أننا كنا ندا قويا ولدينا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية غدا".

وتابع "لا أستطيع أن أحكم على الماضي ولكن الفريق تحسن كثيرا منذ أن توليت المهمة وقدم مباريات جيدة ومنها مواجهات كأس العالم للأندية".

وأضاف "نتيجة مباراة الذهاب لم تكن مرضية للجهاز الفني ونبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية غدا".

وواصل "سعيد بجاهزية بيرسي تاو وأتمنى أن يساعد الفريق في مباراة الغد".

وشدد "كرة القدم لعبة جماعية وتسجيل الأهداف لا يقتصر فقط على المهاجمين ومن الممكن أن يسجل لاعبي الوسط أو المدافعين أيضا".

وأتم "جميع اللاعبين على أتم الجاهزية للمباراة والجهاز الفني سيختار التشكيل المناسب عقب مران اليوم".

يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك صنداونز 7 نقاط، ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط لكنه خاض مباراة أكثر من الثنائي السابق.