مؤتمر كلوب: بورنموث سيقاتلون كالمجانين.. وأحببت كل شيء في أهدافنا ضد يونايتد وفيرمينو فاجئني

الجمعة، 10 مارس 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مدرب ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن بورنموث منافس فريقه المقبل سيقاتل كالمجنون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحل ليفربول غدا السبت ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى أن يكون لويس دياز لائقا للعودة الأسبوع المقبل، فيما سننتظر موقف تياجو ألكانتارا خلال عدة أسابيع".

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وعن الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قال: "يجب أن ننافس الجميع والأهم أن نذهب إلى بورنموث ونلعب بشكل جيد".

وأردف المدرب الألماني "لقد شاهدت مبارياتهم ويجعلون منافسيهم يشعرون بعدم الراحة، نحن ربما نقاتل لمركز أوروبي ولكن القتال من أجل البقاء في الدوري أمر مثير، أثق أن بورنموث سيقاتلون كالمجانين".

وعن الخروج بشباك نظيفة لثلاث مباريات على التوالي في الدوري قال: "نحتاج للمزيد، ولكن هذا جيدا وهذا أساس كل شيء، فالطريقة التي ندافع بها تمنحنا الاستقرار في الهجوم، ويجب أن نبني على ذلك الأداء للمستقبل".

أما عن اكتساحه لبورنموث في بداية الموسم الجاري 9-0 قال: "هم الآن يلعبون بشكل مختلف والمباراة لن تكون على ملعبنا، لذا يجب أن نظهر الثبات في الأداء وأن نلعب جيدا".

وبسؤاله عن الحالة العامة للاعبيه بعد اكتساح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد 7-0 قال: "لا يوجد مزاج أفضل من تقديم مباراة جيدة ورأيت ذلك في المران، لقد لعبنا جيدا في آخر خمس مباريات بالدوري، لكن الثقة زهرة صغيرة وهشة وعلينا التأكد من الحفاظ على أدائنا".

أما عن الأهداف المسجلة ضد يونايتد فقال كلوب: "أحببت كل شيء تقريبا، أنت لا تتوقع أن تسجل في كل فرصة لكننا فعلنا كل الأشياء التي نحتاجها ولم نحظ بها كثيرا، بالنسبة للأهداف لقد كان هناك دائما أكثر من خيار داخل منطقة الجزاء".

وبسؤاله عن قرار روبرتو فيرمينو بالرحيل في نهاية الموسم الجاري قال: "تفاجأت قليلا ولكنني أحترم قراره، خاصة في ظل العلاقة الطويلة التي تجمعنا، أحببت طريقة استقباله ضد يونايتد، هو يريد وضع نهاية إيجابية لتلك القصة الرائعة".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة فيما يأتي بورنموث أخيرا بـ21 نقطة.

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