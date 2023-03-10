الثانية في موسمه الأول.. تين هاج مدرب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي

توج إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بجائزة مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي رسميا.

وتفوق المدرب الهولندي على أنطونيو كونتي من توتنام وماركو سيلفا من فولام ليظفر بالجائزة للمرة الثانية له في الموسم بعد شهر سبتمبر الماضي.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد لحصد 10 نقاط من أربع مباريات خاضها بالفوز على كريستال بالاس وليدز يونايتد وليستر سيتي.

فيما تعادل في مواجهة أخرى ضد ليدز.

وبعيدا عن الدوري الإنجليزي فقد استطاع تين هاج قيادة يونايتد للظفر بأول ألقابه منذ عام 2017 بالتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز على نيوكاسل في النهائي بهدفين دون رد في ملعب ويمبلي.

Unbeaten in February 💪 Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx — Premier League (@premierleague) March 10, 2023

وجاء إعلان فوز تين هاج بالجائزة بعد إعلان ظفر لاعبه ماركوس راشفورد بلاعب شهر فبراير.

وكان راشفورد توج بالجائزة في شهري سبتمبر ويناير الماضيين كذلك.

ومنذ بداية الموسم لم يستطع سوى إيدي هاو من نيوكاسل الظفر بالجائزة من بين أيدي تين هاج وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

وجاء التتويج كالتالي:

أغسطس: ميكيل أرتيتا

سبتمبر: إريك تين هاج

أكتوبر: إيدي هاو

نوفمبر/ ديسمبر: ميكيل أرتيتا

يناير: ميكيل أرتيتا

فبراير: إريك تين هاج