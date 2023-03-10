عادل رقم صلاح.. راشفورد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

حصل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

وكان اللاعب الإنجليزي قد حصل على الجائزة عن شهري سبتمبر ويناير قبل أن يتوج بأفضل لاعب خلال شهر فبراير.

وعادل راشفورد رقم محمد صلاح بالحصول على الجائزة للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي.

صلاح كان اللاعب الوحيد الذي حصل على الجائزة لثلاث مرات خلال موسم واحد وذلك عام 2017/2018.

وشارك راشفورد في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير وتمكن من تسجيل خمسة أهداف.

وبشكل عام فإن راشفورد قد شارك في 41 مباراة منذ بداية الموسم وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 9 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أرسنال صاحب الصدارة مع مباراة مؤجلة.