عادل رقم صلاح.. راشفورد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

الجمعة، 10 مارس 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

هدف راشفورد

حصل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

وكان اللاعب الإنجليزي قد حصل على الجائزة عن شهري سبتمبر ويناير قبل أن يتوج بأفضل لاعب خلال شهر فبراير.

وعادل راشفورد رقم محمد صلاح بالحصول على الجائزة للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
قمصان: الأهلي لن يتأثر بحضور جماهير صنداونز.. وجميع اللاعبين جاهزين عبد الحفيظ: التاريخ يتذكر النتائج وليس عدد الجماهير.. والسولية وعبد القادر جاهزان ليس معجزة! تقرير صادم: موكوكو أكبر بأربع سنوات من عمره الحقيقي.. ووالده شخص آخر رافينيا: أحاول تجنب التفكير في أن الدوري قد حسم.. وسأساعد الفريق حتى لو لعبت كحارس مرمى

No photo description available.

صلاح كان اللاعب الوحيد الذي حصل على الجائزة لثلاث مرات خلال موسم واحد وذلك عام 2017/2018.

وشارك راشفورد في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير وتمكن من تسجيل خمسة أهداف.

وبشكل عام فإن راشفورد قد شارك في 41 مباراة منذ بداية الموسم وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 9 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أرسنال صاحب الصدارة مع مباراة مؤجلة.

الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد
نرشح لكم
الثانية في موسمه الأول.. تين هاج مدرب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي هل استقبال 7 أهداف أو أكثر في الدوري الإنجليزي ضربة كبيرة! حوار صلاح مع جيرارد - كيف غير الملك المصري قراره في نهائي 2019 كيني دالجليش يعلق على إنجاز صلاح التاريخي جيرارد لـ صلاح: أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه نجلي أكثر مني رومانو: دافيد رايا سيغادر برينتفورد في الصيف تين هاج يجيب - هل قرر سحب شارة قيادة يونايتد من برونو رائعة نونيز تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في فبراير
أخر الأخبار
الثانية في موسمه الأول.. تين هاج مدرب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اعتزال بطل ثلاثية 2009 مع برشلونة وقائد إسبانيول السابق 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
عادل رقم صلاح.. راشفورد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قمصان: الأهلي لن يتأثر بحضور جماهير صنداونز.. وجميع اللاعبين جاهزين 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد الحفيظ: التاريخ يتذكر النتائج وليس عدد الجماهير.. والسولية وعبد القادر جاهزان ساعة | الكرة الإفريقية
ليس معجزة! تقرير صادم: موكوكو أكبر بأربع سنوات من عمره الحقيقي.. ووالده شخص آخر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رافينيا: أحاول تجنب التفكير في أن الدوري قد حسم.. وسأساعد الفريق حتى لو لعبت كحارس مرمى 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: تمت.. فيليكس سانشيز مديرا فنيا جديدا لمنتخب الإكوادور 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية