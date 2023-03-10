قمصان: الأهلي لن يتأثر بحضور جماهير صنداونز.. وجميع اللاعبين جاهزين

شدد سامي قمصان المدرب العام للأهلي على أن فريقه لن يتأثر بحضور جماهير صنداونز خلال مواجهة الفريقين.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدًا السبت في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر موقع النادي"وضعنا أنفسنا في موقف صعب ولكن اللاعبين قادرين على الخروج بنتيجة إيجابية ضد صنداونز والعودة من جديد إلى المنافسة على التأهل عن المجموعة الثانية في دور المجموعات".

وواصل "قبل الوصول إلى جنوب إفريقيا حققنا الفوز على المقاولون في الدوري وكان من المهم أن نحافظ على فارق النقاط مع المنافسين في المسابقة وعدم السقوط في فخ الموسم الماضي والآن مباراة صنداونز في الخطوة الأهم في المرحلة التالية لتحسين وضع الفريق في المجموعة وتعزيز فرصة الصعود".

وتابع "اللاعبون يعرفون حجم التحديات التي تواجه الفريق والجهاز الفني دائما ما يؤكد لهم أنهم أبطال إفريقيا ويثق في قدراتهم".

وأضاف "إذا كان فريق صنداونز مميزا وهو كذلك بالفعل فإن الأهلي أيضا يمتلك التاريخ والبطولات وستكون المباراة متكافئة ومن يمتلك الرغبة الأقوى في الفوز سيحسم المباراة".

وشدد "لاعبو الأهلي تعرضوا إلى كافة المواقف الصعبة خصوصا مع الضغوطات الجماهيرية للمنافسين وحضور جماهير صنداونز لا يشكل أي ضغوط على الأهلي".

وأتم "جميع اللاعبين جاهزين بعد عودة المصابين ومشاركتهم في التدريبات والأهلي يسير خطوة بخطوة ويضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مواجهة صنداونز".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك صنداونز 7 نقاط، ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط لكنه خاض مباراة أكثر من الثنائي السابق.