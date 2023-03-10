عبد الحفيظ: التاريخ يتذكر النتائج وليس عدد الجماهير.. وهذا موقف السولية وعبد القادر

الجمعة، 10 مارس 2023 - 13:30

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن جاهزية ثلاثي من لاعبي الفريق.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدًا السبت في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ قبل المباراة: "الكل يعلم حجم التحديات التي تواجه الفريق وفي مقدمتها مباراة صن داونز، ولدينا دوافع قوية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".

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وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "كافة أفراد البعثة تعمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق نتيجة تعيد الفريق من جديد إلى مساره الصحيح بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار: "وضع الإصابات مطمئن إلى حد كبير في الجزء الطبي بعد عودة أغلب اللاعبين الذين اشتكوا من إصابات في الفترة الماضية، وشاركوا في التدريبات الجماعية".

وأوضح: "عمرو السولية وأحمد عبدالقادر وخالد عبد الفتاح، شاركوا في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهم، فيما شارك حسين الشحات بشكل تدريجي، ويبقى قرار مشاركة أي لاعب وفقا للرؤية الفنية".

وأكمل: "الفريق يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات القادرين على التعامل مع كافة الأجواء، كل فريق له الحق في حشد جماهيره، ولكن التاريخ يذكر دائما نتائج المباريات ولا يذكر عدد الحضور".

وأتم: "لا يحب الحديث عن الماضي فيما يخص نتائج المباريات التي خاضها الفريق في دور المجموعات، أتمنى أن يكون اللاعبون عند حسن الظن بهم في مباراة صن داونز".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك صنداونز 7 نقاط، ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط لكنه خاض مباراة أكثر من الثنائي السابق.

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