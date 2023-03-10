ريكاردو: أتوقع تأهل المريخ لربع النهائي.. ونعمل من أجل الفوز على الترجي والزمالك

شدد هيرون ريكاردو مدرب المريخ السوداني على أنه يتوقع تأهل فريقه لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب المريخ في مجموعة تضم الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.

وقال ريكاردو عبر قناة MBC مصر: "اعتقد أن الترجي كان يلعب ضد الزمالك بثقة زائدة ولا يمكن لأي فريق أن يدخل بشكل مسترخي في أي مباراة بتلك المجموعة لأنها متشابكة وقوية وأنا أعرف أنهم سيواجهونا بشكل أقوى دفاعا عن سمعتهم وللحفاظ على صدارة المجموعة ولكننا لدينا ما نقدمه في الملعب ونحن منافس قوي والفوز سيجعلنا قادرين على الحلم للتأهل للمرحة التالية".

وحدث ريكاردو عن إيجابية تحليل المنشطات الخاص بحسام دقدوق لاعب الترجي قائلا: "نادينا متابع جيد لكل تلك القرارات وإن كانت هناك فرصة للتقدم بأي اعتراض أو اتلماس سيحدث، ولكن أنا حاليا أركز على تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا للمباراة المقبلة لأنها شديدة الأهمية وهذا هو الأهم ولكن الجوانب الإدارية تخص إدارة النادي".

وواصل "أكثر لاعب لفت نظري من الزمالك؟ في هذه اللحظة الأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط واعتقد أن كل مجموعة لاعبي الزمالك قوية جدا وعلى سبيل المثال لديهم شيكابالا وزيزو ولاعبين آخرين أقوياء جدا وكذلك الأمر للترجي ولكن الأهم هو كيفية مواجهة هؤلاء اللاعبين كفريق وغلق المساحات والسيطة على سرعتهم ومحاولة تسجيل هدف".

واستمر "الأمر لا يتعلق بلاعب أو لاعبين وعلينا أن نوقف الفريق الذي نواجهه وأن نلعب بقوة ونسجل".

وأضاف "أتوقع أن المريخ سيتأهل للمباراة المقبلة لأنني مدرب الفريق وهذا هو الخيار الأفضل لي ونحن نعمل على تحقيق الفوز على الزمالك والترجي"

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

أنعش الزمالك آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد انتصار على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع المريخ السوداني ويبتعد بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

ورغم الخسارة الأولى للفريق التونسي في دور المجموعات، لا يزال الترجي منفردا بالصدارة برصيد تسع نقاط.

وبات التأهل في يد فريق الزمالك نفسه دون اعتماد على نتائج الآخرين بضرورة الانتصار في المباراتين المقبلتين أمام كل من شباب بلوزداد والمريخ على التوالي.

موقف المجموعة الحالي:

1- الترجي 9 نقاط (+2)

2- شباب بلوزداد 6 نقاط (0)

3- الزمالك 4 نقاط (-1)

4- المريخ 4 نقاط (-1).

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة أحد يومي 17 أو 18 مارس الجاري، ويختتم الأبيض مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ على استاد القاهرة.

فيما سيحل الترجي ضيفا على المريخ قبل ان يستضيف شباب بلوزداد الجزائري في ختام دور المجموعات.