مواعيد مباريات الجمعة 10 مارس 2023 والقنوات الناقلة - تونس لأجل البرونزية.. وإنتر في إيطاليا

يعرف اليوم الجمعة عددا قليلا من المباريات، على رأسها المحطة قبل الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تستضيفها مصر، وكذلك افتتاح الجولة في الدوريات الخمس الكبرى.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 10 مارس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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كأس الأمم الإفريقية للشباب

تبحث تونس عن البرونزية عندما تلتقي نيجيريا في الرابعة عصرً، مباراة تنقلها beIN Sports 4 بتعليق عادل خلو، وكذلك تايم سبورتس الأرضية.

الدوري السعودي

ويسعى الهلال لاستعادة طريق الانتصارات عندما يحل ضيفا على التعاون في السابعة والنصف مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق بلال علام.

الدوري الإسباني

ويستقبل قادش نظيره خيتافي في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق أحمد عبده.

الدوري الإيطالي

ويحل إنتر ميلان ضيفا على سبيزيا في العاشرة إلا ربع مساءً عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد.

الدوري الفرنسي

ويواجه ليل نظيره ليون في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق جواد بده.

الدوري الألماني

ويستقبل كولن نظيره بوخوم في التاسعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق نوفل باشي.

الدوري البرتغالي

ويلعب بورتو أمام إشتوريل في العاشرة مساءً عبر SSC Extra 1 بتعليق عبد الله الشهري.

دوري الدرجة الثانية

وفي الدرجة الثانية تقام مباريات مجموعة القاهرة في الثالثة عصرًا، ويلتقي بورتو السويس بـ زد، ويلعب الترسانة أمام إيسترن كومباني، ويواجه الإعلاميين نظيره كهرباء الإسماعيلية، ويلعب السكة الحديد أمام منتخب السويس.