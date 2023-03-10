دوري المؤتمر الأوروبي - فوز وست هام وفيورنتينا.. تعرف على نتائج ذهاب دور الـ 16

انتصر وست هام وفيورنتينا في ذهاب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتفوق وست هام خارج قواعده بثنائية على أيك لارنكا القبرصي بنتيجة 2-0.

ووضع الهامرز قدما في ربع النهائي بفضل ثنائية الجامايكي مايكل أنطونيو.

وسجل أنطونيو ثنائية في الدقيقتين 36 و45+2 في الشوط الأول من صناعة سعيد بن رحمة ورييس جيمس على الترتيب.

ويستضيف وست هام يوم الخميس المقبل ضيفه القبرصي على لندن ستيديوم لحسم التأهل.

وانتصر فيورنتينا بهدف وحيد دون مقابل على سيفاس سبور التركي جاء عن طريق البديل التشيكي أنتونين باراك في الدقيقة 69 بعد 10 دقائق من مشاركته فقط.

اللقاء الذي أقيم على ملعب أرتيمو فرانكي في إيطاليا شهد طرد ماكس جاردال لاعب الضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60.

وكان لاتسيو قد خسر يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-1 أمام ألكمار الهولندي على ميدانه.

وحقق نيس الفرنسي فوزا خارج أرضه على شيريف تيراسبول المولدوفي بهدف دون مقابل.

في تعادل بازل السويسري مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 2-2 في أرض الأول.

وتعادل أيضا جينت البلجيكي مع باشاك شهير التركي بهدف دون مقابل.

وبنفس النتيجة تعادل أندرلخت البلجيكي مع فياريال الإسباني.

وأخيرا فاز ليخ بوزنان البولندي على يورجورن السويدي بهدفين دون مقابل.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم هوية المتأهلين لربع نهائي البطولة التي تقام للموسم الثاني على التوالي ويحمل روما الإيطالي لقبها.