أثليتك: المغرب سيكون بديل أوكرانيا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

ينوي الاتحاد المغربي لكرة القدم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2030 رفقة كل من إسبانيا والبرتغال.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن الملف كان من المقرر أن يكون بين الثلاثي إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.

لكن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا فهناك أمل ضئيل أن تستطيع البلاد الاستعداد بالشكل الأمثل لاستضافة المونديال عقب سبع سنوات.

في الوقت ذاته فإن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو تم القبض عليه في شهر نوفمبر الماضي بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، وهي التهم التي نفاها.

وأشار التقرير إلى أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا الذي يبلغ ثمانية أميال فقط في أقرب نقطة بين البلدين سوف يساعد ذلك الملف على الحصول على أصوات.

في المقابل فإن أقرب مسافة بين أوكرانيا وإسبانيا هي 1000 ميل، والمسافة بين الدولة الواقعة في شرق أوروبا والبرتغال أكبر من ذلك.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع كونجرس فيفا في عام 2024.

وبذلك سيتنافس ذلك الملف مع الملف السعودي المصري اليوناني، وملف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي.