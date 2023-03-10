ومن غيره في الدوري الأوروبي.. دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز صعب على فرايبورج

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صغيرا بنتيجة 1-0 على فرايبورج الألماني في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أنخيل دي ماريا.

ويواصل دي ماريا للتسجيل في الدوري الأوروبي للبيانكونيري إذ سجل آخر 4 أهداف للفريق في البطولة بعد هاتريك ضد نانت في إياب الملحق.

البيانكونيري تفوق على ميدانه قبل لقاء الإياب في ألمانيا يوم الخميس المقبل.

بدأ يوفنتوس مبكرا البحث عن الهدف الأول، فسدد الصربي فيليب كوستيتش كرة ارتطمت بالدفاع في الدقيقة الثانية.

وبعد 10 دقائق تصدى مارك فليكين لتسديدة أدريان رابيو، وتقدم يوفنتوس بهدف ألغي بداعي وجود خطأ على مانويل لوكاتيلي.

في الدقيقة 19 تألق حارس الضيوف في التصدي لتسديدة خوان كوادرادو من خارج منطقة الجزاء.

وأجرى أليجري أولى تغييراته مبكرا بمشاركة ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة.

ضغط يوفنتوس تواصل بتسديدة من دوشان فلاهوفيتش تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 25.

ثم تبعه جيلسون بريمير برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 32، ضغط البيانكونيري لم يسفر عن أي جديد في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا.

في الشوط الثاني شارك نيكولو فاجيولي بدلا من فابيو ميريتي بحثا عن تنشيط خط الوسط.

بعد 3 دقائق فقط سدد فلاهوفيتش كرة قوية مرت أعلى العارضة.

واهتزت الشباك للمرة الأولى في اللقاء، عن طريق أنخيل دي ماريا بعد لمسة رائعة من كوستيتش في الدقيقة 53.

هدف جعل دي ماريا ثالث لاعبي الوسط في الدوريات الخمس الكبرى الذي يساهم في 10 أهداف منذ بداية 2023 بعد فان دن بومن وبرونو فيرنانديز.

في الدقيقة 64 سُجل لوكاس هولر هدفا لفرايبورج لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف لوجود لمسة يد على المهاجم.

الدقائق التالية جاءت دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز.