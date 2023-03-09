خالد عبد الفتاح: تغيير مركزي لا يمثل أي مشكلة.. ومواجهة صنداونز لن تكون سهلة

قال خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي إن تغيير مركزه لا يمثل له أي مشكلة مؤكدا على قدرته اللعب في أكثر من مكان.

ويستعد الأهلي للقاء ماميلودي صنداونز السبت المقبل في جنوب إفريقيا في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث خالد عبد الفتاح لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "أشارك الآن في المران بعد التعافي من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والأمور تسير بشكل جيد".

وعن مواجهة صنداونز قال: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فنحن نبحث عن الفوز في جميع المباريات".

أما عن بدايته مع الأهلي قال: "كانت موفقة خاصة أنها جاءت في مباراة كبيرة أمام الزمالك والتي انتصرنا فيها وهو ما دفعني لمواصلة المشوار بقوة".

وعن أصعب مباراة له مع الأهلي حتى الآن قال: "مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية خاصة وأنني تعرضت للطرد فيها".

وأكمل "التأقلم في الأهلي كان سهلا خاصة في وجود لاعبين كبار ومن أصحاب الخبرات وفي مقدمتهم محمد الشناوي قائد الفريق".

وأتم خالد عبد الفتاح حديثه "مارسيل كولر مدرب الفريق يتحدث معي بشكل مستمر ويدفعني لتقديم الأفضل".

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.