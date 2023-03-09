تشكيل يوفنتوس - دي ماريا يجاور فلاهوفيتش في الهجوم.. وغياب بوجبا

الخميس، 09 مارس 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

بريمير - يوفنتوس - تورينو

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل فريقه الذي يستعد للقاء فرايبورج الألماني في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويستضيف يوفنتوس على ملعبه ضيفه الألماني في لقاء يبدأ في العاشرة مساءً.

واسُتبعد بول بوجبا عن قائمة السيدة العجوز لأسباب تأديبية. (طالع التفاصيل)

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وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو

الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

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وتأهل يوفنتوس لتلك المرحلة بعد تفوقه على نانت الفرنسي في الدور الماضي.

يوفنتوس الدوري الأوروبي فرايبورج
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