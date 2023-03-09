لاجازيتا ديلو سبورت: أليجري يستبعد بوجبا من قائمة يوفنتوس لأسباب انضباطية

يغيب بول بوجبا عن مباراة فريقه يوفنتوس أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وأعلن يوفنتوس عن قائمته لمواجهة الفريق الألماني، وشهدت عدم تواجد الفرنسي بوجبا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الاستبعاد ليس لللإصابة، وإنما لأسباب انضباطية.

وأوضحت الصحيفة أن بوجبا حضر متأخرًا إلى مقر النادي، وبالتالي استبعده المدرب ماسيميليانو أليجري من قائمة المباراة.

وغاب بوجبا لفترة طويلة منذ انضمامه إلى يوفنتوس مجانا مطلع الموسم الجاري، بسبب الإصابة.

وعاد بوجبا أخيرًا للملاعب بدخوله بديلًا في مباراة تورينو يوم 28 فبراير الماضي، ثم دخوله بديلًا مجددًا أمام روما يوم الأحد الماضي.

ويستقبل يوفنتوس نظيره فرايبورج في دور الستة عشر للدوري الأوروبي، ثم يرتحل لمواجهته في ألمانيا الخميس المقبل.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشك تشيزني - ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو

الدفاع: بريمير - ليوناردو بونوتشي - دانييلي روجاني - فيديريكو جاتي - دانيلو - أليكس ساندرو

الوسط: مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - لياندرو باريديس - فابيو ميريتي - نيكولو فايولي - فيليب كوستيتش - خوان كوادرادو - إنزو بارينيتشيا

الهجوم: فيديريكو كييزا - دوشان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخل دي ماريا - ماتياس سولي