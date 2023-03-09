حوار صلاح مع جيرارد - كيف غير الملك المصري قراره في نهائي 2019

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد عن ركلة الجزاء التي سجلها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في شباك توتنام هوتسبر.

جاء ذلك في حوار عبر قناة ليفربول الرسمية، حيث استرجع الثنائي ذكريات هذا النهائي الذي حمل سادس ألقاب ليفربول في المسابقة، وآخرها حتى الآن.

وقال صلاح:

"لا أريد أن أكذب. لقد غيرت رأيي في الثانية الأخيرة قبل ضرب الكرة".

"كنت أتدرب طوال الأسبوع على تسديدها في الجانب الآخر، وفي الثانية الأخيرة غيرت رأيي في طريقي إلى الكرة، لأني سجلت الكثير من الأهداف هناك".

"كنت غاضبا لأني لا يجب أن أغير قراري في مباريات كبيرة بهذا الحجم".

صلاح سدد الركلة على يسار الحارس، بينما كان يفترض أن يسددها على يمينه.

👑| Gerrard to Salah: ‘The King (Salah) made the King (Dalglish) cry!’ pic.twitter.com/rV2hVTU1dD — The Kopite Podcast (@KopitePodcast) March 9, 2023

ورد جيرارد:

"هذا كان هدفا مميزا لي أيضا لأني كنت أشاهد المباراة كمشجع. لم أكن أمام التلفاز".

"النادي دعاني وذهبت كمشجع. هذا الهدف جعل كيني دالجليش يبكي. لذلك تذكر أنك جعلت الملك يبكي، أو بالأحرى "الملك جعل الملك يبكي".

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقطعا قصيرا من الحوار في توقيت سابق، أوضح فيه جيرارد حب نجله ليو للنجم المصري.

وسأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل، فرد أسطورة ليفربول قائلا: "عندما كنت صغيرا كان جون بارنز، بارنز كان مثلك، لاعب مهاري يمكنه تسجيل الأهداف بمهارته الفردية مثلما تفعل حاليا".

وأضاف "لقد كان لاعبا حاسما، يمكنه تغيير شكل المباراة، وقيادة فريقه للفوز".

وحين سأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال ستيفن "أنت.. لابد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني".

وأتم "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له".

صلاح هو الهداف التاريخي للنادي الأحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا.

وتخطى الملك المصري رقم روبي فاولر (128 هدفا) بثنائيته في شباك مانشستر يونايتد.

وقضى جيرارد أكثر من 20 عاما مع ليفربول قبل أن يرحل لصفوف لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي ثم يعتزل كرة القدم.

على الرغم من عدم تتويجه بالدوري الإنجليزي لكن جيرارد قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا بالإضافة لثلاث بطولات كأس رابطة المحترفين وبطولتي كأس وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

كما أنه رابع أكثر لاعب مثل المنتخب الإنجليزي بـ114 مباراة مشاركا في 3 بطولات يورو ومثلهم في كأس العالم.