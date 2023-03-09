استراحة الدوري الأوروبي – سبورتنج لشبونة (1) - (1) أرسنال.. تعادل مثير
الخميس، 09 مارس 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سبورتنج لشبونة وأرسنال التي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق42: رأسية قوية من تشاكا تصدى لها أدان قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.
ق39: تسديدة من ماركوس إدواردز تصدى لها تيرنر.
ق35: جووووووووووول التعااااادل للشبونة برأسية من جونسالو إيناسيو.
ق22: جووووووووووول أوووووول لأرسنال برأسية من ساليبا.
ق6: تسديدة مقوسة من بيدرو جونسالفيز لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.
انطلاق المباراة.
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