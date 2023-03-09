استراحة الدوري الأوروبي – سبورتنج لشبونة (1) - (1) أرسنال.. تعادل مثير

الخميس، 09 مارس 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سبورتنج لشبونة وأرسنال التي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق42: رأسية قوية من تشاكا تصدى لها أدان قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.

ق39: تسديدة من ماركوس إدواردز تصدى لها تيرنر.

ق35: جووووووووووول التعااااادل للشبونة برأسية من جونسالو إيناسيو.

ق22: جووووووووووول أوووووول لأرسنال برأسية من ساليبا.

ق6: تسديدة مقوسة من بيدرو جونسالفيز لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق المباراة.

أرسنال سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي
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