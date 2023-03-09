عبد القادر: جاهز لمباراة صنداونز.. ومباراة الهلال لها أجواء لن نخوض فيها

تحدث أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد القادر في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "حالتي تحسنت خلال الأيام الأخيرة، وشاركت في مران الفريق الجماعي".

وتعافى عبد القادر من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف "قرار مشاركتي أمام صنداونز سيكون وفقا للرؤية الفنية. نعلم جيدا حجم التحديات التي تواجه الفريق في المرحلة الحالية، وفي مقدمتها هذه المباراة التي تحتاج إلى أقصى درجات التركيز والاستعداد الذهني لتحقيق النتيجة التي يسعى إليها الفريق".

وأوضح "نحن كلاعبين تحدثنا عن مباراة صن داونز التي يعلم الجميع مدى أهميتها، وما تمثله من نقطة فاصلة في مشوارنا بالبطولة".

وواصل عبد القادر "الفوز على صنداونز في القاهرة كان في المتناول، ولكن انتهت المباراة بالتعادل وفقدنا نقطتين. أما في رحلة السودان لمواجهة الهلال، كانت هناك أجواء مختلفة لن نخوض فيها كثيرا".

وتابع "أغلقنا صفحة الماضي بما فيه. لاعبو الأهلي دائما ما يكونون على قدر المسؤولية خاصة في الأوقات الصعبة، والفريق قادر على العودة إلى مساره الطبيعي في دوري الأبطال".

وأكمل "الأهلي دائما ما يبحث عن الفوز في أي مباراة، وسنلعب أمام صن داونز بدوافع قوية ورغبة في الوصول إلى هدفنا وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة".

وأوضح "التحضير يقع على عاتق الجهاز الفني واللاعبين في الوقت ذاته. على المستوى الشخصي أحاول تهيئة نفسي للمباريات لكي أكون بكامل طاقتي وتركيزي".

واختتم "أقول لجماهير الأهلي إننا عازمون على بذل أقصى جهد لتحقيق أهداف الفريق وإسعاد الجماهير خلال مباراتي صنداونز والقطن الكاميروني".

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويحتل صنداونز المركز الثاني برصيد سبع نقاط من فوزين على القطن والهلال وتعادل مع الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 11 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا.

وتلعب المباراة على ملعب بريتوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 13 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 17 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 14 هدفا لصنداونز.