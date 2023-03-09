محمود ناجي حكما لنهائي أمم إفريقيا للشباب

سيدير نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي.

ويلعب منتخب السنغال ضد جامبيا غدا السبت ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

وأسند كاف إدارة مباراة السنغال وجامبيا إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود ناجى.

ويضم الطاقم المصري كل من: محمود ناجى حكما للساحة، وسامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ويارا عاطف حكم مساعد لتقنية الفيديو.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر بعد الفوز على تونس بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز السنغال جاءت عن طريق بابي ديمبا في الدقيقة 7، ولامين كامارا في الدقيقة 17.

في المقابل انتصر منتخب جامبيا على نيجيريا بهدف دون مقابل على استاد القاهرة الدولي في دور نصف النهائي.

هدف جامبيا الوحيد جاء في الدقيقة السابعة عن طريق أداما بوجانج بعد تمريرة من إبريما سينغاتيه.

يذكر أن لجنة المسابقات في جامبيا قررت تأجيل جميع المباريات المحلية المقرر إقامتها غدا السبت بسبب خوض منتخب الشباب نهائي كأس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب جامبيا في المباراة النهائية ضد السنغال، بينما سيخوض منتخب نيجيريا مواجهة تحديد المركزي الثالث والرابع ضد تونس.