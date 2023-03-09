مران الأهلي – مشاركة الشحات.. ومحاضرة من كولر للاعبين قبل لقاء صنداونز

الخميس، 09 مارس 2023 - 18:17

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شارك حسين الشحات لاعب الأهلي بشكل تدريجي في المران الجماعي الذي أقيم اليوم استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز.

ويواجه الأهلي منافسه صنداونز السبت المقبل في جنوب إفريقيا في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشارك الشحات في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد تعافيه من إصابته في عضلة السمانة التي اشتكى منها مؤخرا.

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وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته واختفاء الآلام التي كان يشعر بها.

وألقى مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو على اللاعبين داخل فندق الإقامة للحديث عن كافة الجوانب الخططية للمباراة.

كما عقد كولر محاضرة أخرى مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء وتدريبات بدنية، فيما ركز الجهاز الفني على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، والذي يرغب في تنفيذه في المباراة.

وحرص السفير المصري في جنوب إفريقيا أحمد الفاضلي على حضور المران الذي أقيم بملعب الجامعة بمدينة بريتوريا.

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

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