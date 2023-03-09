قائمة غانا - الشقيقان أيو وبارتي وويليامز يقودون النجوم السوداء أمام أنجولا

أعلن كريس هيوتون المدير الفني لمنتخب غانا عن قائمة النجوم السوداء للتوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة حضور أغلب العناصر القوية التي تواجدت في كأس العالم 2022.

وتعد تلك القائمة هي الأولى لـ هيوتون بعد توليه تدريب منتخب غانا مؤخرا.

ويغيب بابا رحمن ظهير ريدينج، وفيليكس أفينا جيان مهاجم كريمونيسي، عن القائمة.

فيما يتواجدان الشقيقان أيو، وتوماس بارتي، ومحمد قدوس، وإنياكي ويليامز، وطارق لامبتي.

🚨 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗦 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧 📜#BlackStars Coach Chris Hughton has named his Twenty-five man squad for this month’s Africa Cup of Nations qualifiers against Angola. 📰: https://t.co/Sp1wuJv4cQ#AFCON2023Q pic.twitter.com/QMzMsZIZLz — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 9, 2023

وتلعب غانا مرتين أمام أنجولا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام المباراة الأولى في أكرا يوم 23 مارس، ثم يلعب المنتخبان في لواندا يوم 28 من الشهر نفسه ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتتصدر غانا المجموعة بأربع نقاط من فوز على مدغشقر، وتعادل أمام إفريقيا الوسطى.

قائمة منتخب غانا:

حراسة المرمى: لاورانس أتي زيجي (سانت جالين السويسري) - عبد المناف نور الدين (إيوبين البلجيكي) - جوزيف والاكوت (تشارلتون أثليتك الإنجليزي)

الدفاع: جيديون مينساه (أوكسير الفرنسي) - دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي) - جوزيف أيدو (سيلتا فيجو الإسباني) - محمد ساليسو (ساوثامبتون الإنجليزي) - أليكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) - دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي) - طارق لامبتي (برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي) - باتريك كبوزو (شيريف تيراسبول المولدوفي)

الوسط: توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) - ماجد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي) - ساليس عبد الصمد (لانس الفرنسي) - إدموند أدو (سبارتاك سوبتيكا الصربي) - كمال الدين سليمان (ساوثامبتون الإنجليزي) - جوزيف باينتسيل (جينك البلجيكي) - عثمان بخاري (ريد ستار بيلجراد الصربي)

الهجوم: أندري أيو (نونتجهام فورست الإنجليزي) - جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي) - إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو الإسباني) - محمد قدوس (أياكس أمستردام الهولندي) - رانسفورد يبواه كوينجسدروفر (هامبورج الألماني) - أنطوان سيمينيو (بورنموث الإنجليزي) - كمال سواه (كلوب بروج البلجيكي)