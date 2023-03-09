جيرارد لـ صلاح: أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه نجلي أكثر مني

الخميس، 09 مارس 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ستيفن جيرارد - ليفربول

كشف ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول عشق نجله لمحمد صلاح نجم الفريق الحالي.

وينشر نادي ليفربول حوارا مصورا بين صلاح وجيرارد يوم الخميس.

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقطع قصير من الحوار أوضح فيه جيرارد حب نجله ليو للنجم المصري.

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وسأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل، فرد أسطورة ليفربول قائلا: "عندما كنت صغيرا كان جون بارنز، بارنز كان مثلك، لاعب مهاري يمكنه تسجيل الأهداف بمهارته الفردية مثلما تفعل حاليا".

وأضاف "لقد كان لاعبا حاسما، يمكنه تغيير شكل المباراة، وقيادة فريقه للفوز".

وحين سأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال ستيفن "أنت.. لابد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني".

وأتم "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له".

وقضى جيرارد أكثر من 20 عاما مع ليفربول قبل أن يرحل لصفوف لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي ثم يعتزل كرة القدم.

على الرغم من عدم تتويجه بالدوري الإنجليزي لكن جيرارد قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا بالإضافة لثلاث بطولات كأس رابطة المحترفين وبطولتي كأس وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

كما أنه رابع أكثر لاعب مثل المنتخب الإنجليزي بـ114 مباراة مشاركا في 3 بطولات يورو ومثلهم في كأس العالم.

محمد صلاح ليفربول ستيفن جيرارد
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