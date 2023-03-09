مستقبل لاعب صنداونز يتعقد بعد وصوله إلى المران تحت تأثير الكحوليات

تعقّد موقف أنديلي جالي لاعب ماميلودي صنداونز، بسبب وصوله إلى مران الفريق مخمورًا الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "فاكاثي" الجنوب إفريقية أن نادي كايزر تشيفز قد ينسحب من صفقة ضم اللاعب التي كانت منتظرة الصيف المقبل.

وينتهي عقد جالي مع صنداونز في يونيو، ويحق له الانتقال مجانًا إلى أي فريق آخر، وكان كايزر تشيفز أكبر المهتمين بضمه.

لكن واقعة وصوله إلى مران الفريق مخمورًا قد تدفع كايزر إلى التراجع عن عرضه.

وأوضح مصدر من داخل كايزر تشيفز للصحيفة أنه "لو كان جالي على قائمة اللاعبين الذين يمكن لـ كايزر تشيفز ضمهم، فهذا لن يحدث الآن".

وأضاف المصدر: "أرثور زواني مدرب كايزر تشيفز صارم للغاية ولا يريد لاعبين بأسلوب حياة مشابه".

وصرّح زواني في وقتٍ سابق أن رغبته استقدام لاعبين لا يدخنون السجائر ولا يشربون الخمر.

جالي (32 عامًا) يتواجد في صنداونز منذ 2018 بعد أن لعب سابقا في أورلاندو بايرتس وأوستيندي البلجيكي.

وفاز جالي بالعديد من الألقاب مع صنداونز، لكنه اكتفى هذا الموسم بخوض 15 مباراة فقط، ولم يلعب أي دقيقة في دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتواجد جالي في قائمة مباراة الأهلي في القاهرة، كما خرج من قائمة ستيلينبوش في الدوري الجنوب إفريقي يوم الأحد الماضي.