وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز

وصلت بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز.

ويلعب صنداونز ضد الأهلي عصر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في تمام الثالثة عصرا.

وأعلن الأهلي جاهزية الثنائي خالد عبد الفتاح وعمرو السولية للمشاركة في المباراة.

كما انضم لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا كل من حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ثم يأتي صنداونز برصيد 7 نقاط في المركز الثاني.

والأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم القطن الكاميروني في المركز الرابع دون نقاط.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة متجهة إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ ويتخلل رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.