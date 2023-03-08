بيراميدز يكشف تعيين طاقم تحكيم غاني لإدارة مواجهة الجيش الملكي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وطاقم حكام مواجهة الجيش الملكي في الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكشف بيراميدز أن المباراة ستقام في تمام التاسعة من مساء الأحد 19 مارس الجاري على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

ويدير اللقاء طام حكام من غانا بقيادة دانيل لاريا ويعاونه مواطنه كواسي أتشيمبونج المساعد الأول ورونالد أددي المساعد الثاني وأكوا جوليان الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء لويس مانويل كارفاليو من كاب فيردي، ويراقب الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام موكاينا كانيندا من الكونغو الديمقراطية، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون.

وكان بيراميدز قد حقق انتصارا عريضا على كارا التوجولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأشعل فيوتشر المجموعة بعد تحقيق الفوز على الجيش الملكي بهدفين دون مقابل في نفس الجولة.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 9 نقاط بينما الجيش الملكي ثانيا بـ 8 نقاط ويليهما فيوتشر بـ 5 نقاط في المركز الثالث ويتذيل كارا الترتيب برصيد نقطة واحدة.