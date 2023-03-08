بيراميدز يكشف تعيين طاقم تحكيم غاني لإدارة مواجهة الجيش الملكي

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - مصطفى فتحي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وطاقم حكام مواجهة الجيش الملكي في الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكشف بيراميدز أن المباراة ستقام في تمام التاسعة من مساء الأحد 19 مارس الجاري على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

أخبار متعلقة:
تحت أنظار أديبايور.. بيراميدز يكتسح كارا برباعية في خطوة نحو ربع نهائي الكونفدرالية تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد أسكو في الكونفدرالية.. وتوفيق ظهير أيمن باتشيكو: نسعى للنقطة الثامنة من مواجهة كارا الصعبة.. وأثق في تعويض غيابات بيراميدز قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو

ويدير اللقاء طام حكام من غانا بقيادة دانيل لاريا ويعاونه مواطنه كواسي أتشيمبونج المساعد الأول ورونالد أددي المساعد الثاني وأكوا جوليان الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء لويس مانويل كارفاليو من كاب فيردي، ويراقب الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام موكاينا كانيندا من الكونغو الديمقراطية، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون.

وكان بيراميدز قد حقق انتصارا عريضا على كارا التوجولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأشعل فيوتشر المجموعة بعد تحقيق الفوز على الجيش الملكي بهدفين دون مقابل في نفس الجولة.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 9 نقاط بينما الجيش الملكي ثانيا بـ 8 نقاط ويليهما فيوتشر بـ 5 نقاط في المركز الثالث ويتذيل كارا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الكونفدرالية الجيش الملكي بيراميدز
نرشح لكم
وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر - تأهل ثنائي مصر لا يزال قائما فيوتشر يشعل صراع التأهل بثنائية في الجيش الملكي بـ الكونفدرالية باتشيكو: الشناوي قدم مباراة كبيرة.. واعتدنا على اللعب في الحرارة والرطوبة انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (2)-(0) الجيش الملكي.. ثلاث نقاط في مجموعة مثيرة دوري أبطال إفريقيا - تغيير ملعب شباب بلوزداد والزمالك تشكيل فيوتشر - مروان محسن أساسي أمام الجيش الملكي تحت أنظار أديبايور.. بيراميدز يكتسح كارا برباعية في خطوة نحو ربع نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد غياب 11 عاما.. عودة العملاق ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - بعد خسارة لقب بلاك بول.. هانيا الحمامي: افتخر بتمثيل مصر وسأظل مدى الحياة 37 دقيقة | رياضات أخرى
لا أوروبا هذا الموسم يا باريس.. بايرن يكتفي بثنائية في سان جيرمان ويتأهل لربع النهائي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر - تأهل ثنائي مصر لا يزال قائما 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيليجريني: فاتني آخر 6 أهداف لـ ليفربول أمام يونايتد.. ولو فاز سوسيداد فنحن أيضا نستطيع ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يكشف تعيين طاقم تحكيم غاني لإدارة مواجهة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
فيوتشر يشعل صراع التأهل بثنائية في الجيش الملكي بـ الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل