فيوتشر يشعل صراع التأهل بثنائية في الجيش الملكي بـ الكونفدرالية

أشعل فريق فيوتشر صراع التأهل في المجموعة الثالثة من منافسات الكونفدرالية بعد التغلب على الجيش الملكي المغربي بهدفين دون مقابل.

وحقق فيوتشر فوزه الأول في دور المجموعات بعد التعادل في أول جولتين ثم خسارة من الفريق المغربي بنفس النتيجة خارج الأرض.

ويتأهل أول فريقين من المجموعة التي تضم بجوار فيوتشر والجيش الملكي كل من بيراميدز وأسكو كارا التوجولي، إلى منافسات ربع النهائي.

ورفع فيوتشر رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر فريق بيراميدز المجموعة بثماني نقاط.

وبدأ فيوتشر اللقاء بضغط قوي بحثا عن التقدم مبكرا إذ لم يكن هناك بديلا عن الفوز للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل.

وكلل فيوتشر ضغطه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة بسبب لمسة يد على مدافع الجيش الملكي.

وسجل مروان محسن أول أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة بعد تسديد ركلة الجزاء على يمين حارس المرمى.

وتراجع فيوتشر بشكل ملحوظ عقب الهدف الأول مع تقدم الجيش الملكي بحثا عن إدراك التعادل.

وكانت البداية المثالية لفريق فيوتشر مع بداية الشوط الثاني عندما عزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 50.

وحول حاتم الصوابي مدافع الجيش الملكي عرضية جوناثان نجويم من ركنية بالخطأ في مرماه.

وحافظ فيوتشر على تقدمه بالتراجع إلى الدفاع في الشوط الثاني مع محاولات غير ناجحة من الفريق المغربي.

ويستضيف فيوتشر فريق كارا التوجولي يوم 19 مارس الجاري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة.