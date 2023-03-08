انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (2)-(0) الجيش الملكي.. ثلاث نقاط في مجموعة مثيرة

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

فيوتشر

يستضيف فيوتشر فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثاني مؤقتا برصيد 7 نقاط خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما فيوتشر في المركز الثالث بنقطتين.

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نهاية المباراة

ق50 جوووووووول جديد لفيوتشر عن طريق حاتم الصوابي بالخطأ في مرماه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 هدف غير محتسب

ق10 جوووووووول مروان محسن من ركلة جزاء

ق9 ركلة جزاء لصالح فيوتشر بسبب لمسة يد

انطلاق المباراة

الكونفدرالية الجيش الملكي فيوتشر
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