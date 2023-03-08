دوري أبطال إفريقيا - تغيير ملعب شباب بلوزداد والزمالك

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري نقل ملعب مباراته ضد الزمالك إلى ملعب 05 جويلية 1962 في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد أحد يومي 17-18 مارس الجاري.

وسبق أن استضاف الملعب ذاته مباراة بلوزداد ضد الترجي والتي خسرها الفريق بهدف دون رد.

ثم حقق بلوزداد الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 1-0 على 19 ماي في عنابة.

وجاء بيان النادي الجزائري:

بعدما كان مبرمجا في ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، تؤكد إدارة شباب بلوزداد وبعد طلب منها للاستقبال في الجزائر العاصمة أنه تقرر بشكل رسمي استقبال نادي الزمالك المصري في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال افريقيا، بملعب 05 جويلية 1962.

وبعدما تعذر قبول طلب الاستقبال في ملعب نيلسون مانديلا (براقي) لأسباب تقنية، هذا وتسعى إدارة الشباب لتوفير تذاكر اللقاء في أقرب وقت ممكن، لتسهيل عملية البيع للأنصار، كما ندعو جميع أنصار ومحبي شباب بلوزداد لمواصلة المساندة، تلبيةً لمصلحة الفريق الذي يحتاج إلى دعمكم.

تعرف على سيناريوهات تأهل الزمالك من مجموعته من هنـــــــــــــــــــــــــا.

موقف المجموعة الحالي:

1- الترجي 9 نقاط (+2)

2- شباب بلوزداد 6 نقاط (0)

3- الزمالك 4 نقاط (-1)

4- المريخ 4 نقاط (-1)