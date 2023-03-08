تشكيل فيوتشر - مروان محسن أساسي أمام الجيش الملكي

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

مروان محسن - فيوتشر ضد المصري

عاد مروان محسن للتشكيل الأساسي لـ فيوتشر في مواجهة الجيش الملكي المغربي بالجولة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

ويستقبل فيوتشر نظيره الجيش الملكي في استاد السلام بحثا عن فوزه الأول.

ويشارك محسن بعد غيابه عن مباريات بيراميدز والجيش الملكي -مرتين- في الكونفدرالية، بالإضافة إلى مباراتي المقاولون العرب والإسماعيلي في الدوري المصري.

وأجرى علي ماهر عمومًا 5 تغييرات عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي انتهت بالتعادل 0-0.

ويمتلك فيوتشر نقطتين من تعادلين وهزيمة، فيما يمتلك الجيش الملكي 7 نقاط.

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - محمود رزق - جوناثان جوزيف نجويم

الوسط: مهند لاشين - كريم وليد - ناصر ماهر

الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن - عبد الكبير الوادي

دكة البدلاء: أحمد يحيى - علي عفيفي - محمود شعبان - سعد سمير - علي زعزع - طارق طه - محمد رضا "بوبو" - أحمد رفعت - أحمد عاطف

تشكيل الجيش الملكي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد

الدفاع: محمد مفيد - ديني بورجيس - حاتم الصوابي - إيمانويل مانيشيموي

الوسط: زكريا فاتي - محمد حريمات - العربي ناجي

الهجوم: أحمد حمودان - حمزة إغمان - الأمين دياكيتي

دكة البدلاء: محمد باعيو - أنور ترخات - آدم النفطي - براهيم سبعوني - جوزيف جنادو - زين الدين دراج - بكاري ماني - مصطفى سهد - رضا سليم

فيوتشر الجيش الملكي كأس الكونفدرالية
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