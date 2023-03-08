تحت أنظار أديبايور.. بيراميدز يكتسح كارا برباعية في خطوة نحو ربع نهائي الكونفدرالية

اكتسح بيراميدز فريق أسكو دو كارا التوجولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقدم بيراميدز خطوة نحو التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوز خارج ملعبه بنتيجة كبيرة.

وشهد اللقاء حضور إيمانويل إديبايور أسطورة منتخب توجو ولاعب أرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد السابق.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة فيوتشر ضد الجيش الملكي المغربي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل.

وافتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رأسية رائعة من إسلام عيسى.

وعزز مصطفى فتحي التقدم في الدقيقة 27 بهدف جديد للضيوف بعد تمريرة من محمد حمدي.

وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق بهجمات متتالية على حساب بيراميدز.

وتألق أحمد الشناوي أمام انفراد تام في الدقيقة 30 قبل أن يتألق مجددا بعدها بدقيقة واحدة لتسديدة رائعة ويحولها إلى ركنية.

وقتل مصطفى فتحي حظوظ كارا في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 36 بعد فشل حارس مرمى كارا في التصدي لتسديدة إسلام عيسى.

وواصل الشناوي تألقه في الدقيقة 42 بالتصدي إلى ركلة جزاء من عبده أوتارا.

ونجح بيراميدز في التقدم بهدف رابع عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 64.

وبعد أقل من دقيقتين نجح أماتشوتشوي كانجيفي هدف كارا الوحيد بعد عرضية من ركلة ركنية تسكن الشباك.

وهدأ اللقاء بعد هدف كارا بعدما ارتضى الفريقان للنتيجة.

50 مباراة قارية

لعب بيراميدز مباراته رقم 50 في مسابقة الكونفدرالية منذ تأهل الفريق لأول مرة.

ونجح بيراميدز بمباراة اليوم في كتابة انتصاره رقم 33 في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية.

بينما تعادل بيراميدز تسع مرات مقابل الهزيمة ثماني مرات فقط.