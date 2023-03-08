تحت أنظار أديبايور.. بيراميدز يكتسح كارا برباعية في خطوة نحو ربع نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أسكو كارا - الكونفدرالية

اكتسح بيراميدز فريق أسكو دو كارا التوجولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقدم بيراميدز خطوة نحو التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوز خارج ملعبه بنتيجة كبيرة.

وشهد اللقاء حضور إيمانويل إديبايور أسطورة منتخب توجو ولاعب أرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد السابق.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 26 فبراير 2023.. دوري مصري والكونفدرالية ونهائي الرابطة تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد أسكو في الكونفدرالية.. وتوفيق ظهير أيمن بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية

ورفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة فيوتشر ضد الجيش الملكي المغربي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل.

وافتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رأسية رائعة من إسلام عيسى.

وعزز مصطفى فتحي التقدم في الدقيقة 27 بهدف جديد للضيوف بعد تمريرة من محمد حمدي.

وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق بهجمات متتالية على حساب بيراميدز.

وتألق أحمد الشناوي أمام انفراد تام في الدقيقة 30 قبل أن يتألق مجددا بعدها بدقيقة واحدة لتسديدة رائعة ويحولها إلى ركنية.

وقتل مصطفى فتحي حظوظ كارا في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 36 بعد فشل حارس مرمى كارا في التصدي لتسديدة إسلام عيسى.

وواصل الشناوي تألقه في الدقيقة 42 بالتصدي إلى ركلة جزاء من عبده أوتارا.

ونجح بيراميدز في التقدم بهدف رابع عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 64.

وبعد أقل من دقيقتين نجح أماتشوتشوي كانجيفي هدف كارا الوحيد بعد عرضية من ركلة ركنية تسكن الشباك.

وهدأ اللقاء بعد هدف كارا بعدما ارتضى الفريقان للنتيجة.

50 مباراة قارية

لعب بيراميدز مباراته رقم 50 في مسابقة الكونفدرالية منذ تأهل الفريق لأول مرة.

ونجح بيراميدز بمباراة اليوم في كتابة انتصاره رقم 33 في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية.

بينما تعادل بيراميدز تسع مرات مقابل الهزيمة ثماني مرات فقط.

الكونفدرالية بيراميدز كارا
نرشح لكم
تشكيل فيوتشر - مروان محسن أساسي أمام الجيش الملكي كيكر: لاعب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق يقترب من تمثيل الجزائر انتهت الكونفدرالية - كارا (1)-(4) بيراميدز.. ثلاث نقاط ثمينة صنداونز يعلن إقامة حفل غنائي في الملعب قبل مباراة الأهلي تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد أسكو في الكونفدرالية.. وتوفيق ظهير أيمن خبر في الجول – استبعاد سافيو وأيمن أشرف أمام صنداونز.. وتواجد الشحات وكهربا بيرسي تاو وفاخري لاكاي في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهتي ليبيريا.. و10 من صنداونز مران الأهلي - عودة السولية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
العاشر من الدراويش.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الإسماعيلي وفاركو 2 دقيقة | الكرة المصرية
الجمل لا زال يبحث عن فوزه الأول.. الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع فاركو 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيوتشر - مروان محسن أساسي أمام الجيش الملكي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
عامر حسين يكشف لـ في الجول جديد موقف منافسات كأس الرابطة 28 دقيقة | الكرة المصرية
تحت أنظار أديبايور.. بيراميدز يكتسح كارا برباعية في خطوة نحو ربع نهائي الكونفدرالية 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: دافيد رايا سيغادر برينتفورد في الصيف 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة جالبياتي المساعد التاريخي لـ ساكي وكابيلو وزاكيروني 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعيدا عن الزمالك وطلائع الجيش.. 5 مصريين محترفين في البطولة العربية ومواجهة محتملة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل