رومانو: دافيد رايا سيغادر برينتفورد في الصيف
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 19:47
كتب : FilGoal
اقترب دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي من مغادره فريقه بنهاية الموسم الجاري.
ديفيد رايا
النادي : برينتفورد
وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن الحارس الإسباني تلقى العديد من العروض.
وقال إن رايا تلقى عروضا أيضا قبل انطلاق الموسم الجاري وكذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
لكن الحارس الإسباني استمر مع برينتفورد بعدما رفض النادي التفريط في خدماته.
وأوضح رومانو أن الحارس الإسباني يجذب انتباه كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وينتهي تعاقد رايا مع برينتفورد في عام 2024.
وتواجد رايا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم الماضي في قطر لكنه كان البديل لـ دافيد دي خيا.
رايا البالغ من العمر 25 عاما لعب هذا الموسم مع برينتفورد 24 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 مباريات وتلقى 32 هدفا.
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