ارتبط اسمه من قبل بتدريب منتخب مصر.. جاريكا يعود إلى فيليز بعد 10 سنوات

يعود ريكاردو جاريكا من جديد لقيادة فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بعد 10 سنوات.

وتواجد المدرب المخضرم في تدريبات الفريق اليوم، وبحسب التقارير فأن عقده سينتهي في ديسمبر المقبل، أي بنهاية الموسم.

ويعوض جاريكا المدرب ألكسندر ميدينا في منصب المدير الفني.

وستكون أول مباراة له ضد بلاتنسي يوم 14 مارس الجاري في الجولة السابعة من الدوري الأمريكي.

وسبق أن لعب جاريكا بقميص فيليز بين 1989 و1992.

خاض 117 مباراة سجل خلالها 24 هدفا.

¡Qué placer verte otra vez!... 🐯💙🙌🏻 pic.twitter.com/M6JVv74b0t — Vélez Sarsfield (@Velez) March 8, 2023

ومن ثم تولى تدريب الفريق في 2009 واستمر لمدة 4 مواسم حقق خلالها لقب الدوري الأرجنتيني 4 مرات.

وخلالها فاز في 130 مباراة وتعادل في 65 وخسر 59.

ومنذ رحيله عن تدريب فيليز في 2013 درب بالميراس البرازيلي لكن تجربته لم تدم سوى 3 أشهر.

ثم تولى تدريب بيرو في 2015 وقادهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب دام 32 عاما.

وخسر بطاقة التأهل في الملحق العالمي بالخسارة من أستراليا بركلات الترجيح في كأس العالم 2022.

وفي كوبا أمريكا أنهى في المركز الثالث بنسخة 2015 والوصافة في 2019 والرابع في 2021.

وارتبط اسم جاريكا بتولي تدريب منتخب مصر من قبل عقب إقالة إيهاب جلال قبل أن يتولى البرتغالي روي فيتوريا المهمة. (طالع التفاصيل)

ويحتل فيليز المركز السادس عشر من 27 في ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولة.